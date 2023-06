INDISCREZIONE PI – Lukebakio-Inter: conferme e… “nuovo ruolo”

L’attacco dell’Inter potrebbe cambiare molto in questo mercato e la dirigenza interista ha l’obiettivo di completare il pacchetto dei calciatori offensivi a disposizione con almeno un giocatore più abile tecnicamente nel creare superiorità numerica e spaccare le partite. Tra i diversi profili valutati dagli uomini mercato interisti c’è anche Dodi Lukebakio, attaccante classe ’97 pronto a lasciare l’Hertha Berlino dopo la retrocessione.

Fonti vicine al calciatore ci confermano contatti esplorativi da parte dell’Inter che per ora non si sono tradotti in una vera e propria trattativa avviata per il giocatore valutato circa 10 milioni di euro che, però, ha già avuto modo di parlare con il compagno di nazionale Romelu Lukaku. Il quale, immaginiamo, avrà dato dei feedback positivi sull’ambiente nerazzurro…

Addetti ai lavori che hanno seguito da vicino l’evoluzione di Lukebakio soprattutto negli ultimi anni ci raccontano che il suo ruolo naturale sarebbe quello di ala in un 4-3-3, possibilmente giocando con il piede invertito: quindi partendo da destra per convergere sul sinistro e andare al tiro. Per caratteristiche però intravedono una possibilità di sviluppo nel ruolo di seconda punta al fianco di un attaccante più forte fisicamente. Questa potrebbe essere una sua evoluzione naturale più vicina alle esigenze del 3-5-2 dell’Inter, dove invece come esterno di centrocampo dovrebbe lavorare tantissimo in fase difensiva: ragiona da attaccante e quindi potrebbe essere una scelta molto offensiva (forse troppo) per un quinto che, però, potrebbe agire su entrambe le fasce.