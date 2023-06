Mercato – L’Inter ha scelto: c’è l’identikit per la quarta punta

Grande fermento per il mercato dell’Inter, soprattutto in attacco: Dzeko può partire a parametro zero, di Lukaku bisognerà riparlare col Chelsea e Correa è in cima alla lista dei profili da piazzare in uscita. In entrata, dunque, c’è da ricostruire e il primo obiettivo è riconfermare Big Rom, poi completare il reparto ed in particolare con una quarta punta da mettere a disposizione di Inzaghi con caratteristiche ben definite.

Secondo Sky l’area tecnica nerazzurra vuole puntare su un quarto attaccante dotato di tecnica, veloce e in grado di saltare l’uomo, quindi che possa imprimere un ritmo diverso alla partita. Un po’ quello che poteva dare Alexis Sanchez un anno fa.

L’opinione di Passione Inter

La lacuna di questo tipo è evidente nella rosa dell’Inter ed è fondamentale sopperire. Ci sono sicuramente diversi nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, al momento l’unico emerso sui media è Lukebakio dell’Hertha Berlino ma occhio a possibili sorprese.