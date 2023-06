‘No’ all’Arabia Saudita, nonostante un’offerta ricchissima. La priorità di Romelu Lukaku rimane l’Inter e secondo La Gazzetta dello Sport l’attaccante belga ha dunque rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro a stagione per due anni formulata dall’Al Hilal. A giorni andrà in scena il vertice decisivo tra Inter e Chelsea, dove si discuterà anche di Koulibaly e non solo, e Lukaku spinge forte per la permanenza in nerazzurro dove vuole ritrovare il massimo della forma per l’Europeo 2024 e quindi il Mondiale 2026, senza scendere di livello in un campionato inferiore.