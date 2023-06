Nell’Uruguay campione del mondo Under 20 contro l’Italia è stato, ancora una volta, uno dei talenti più in mostra. Fabricio Diaz, mediano classe 2003, è il nuovo gioiello pronto a scatenare un’asta internazionale e fare il salto in Europa. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, dopo i primi approcci dal parte del Barcellona si è allungata di molto la lista dei club interessati, includendo anche l’Inter che ha manifestato interesse per il giocatore che piace anche a Flamengo, Lazio, Braga, Villarreal e PSG secondo la stessa fonte. Di proprietà del Liverpool Montevideo, la sua valutazione si sarebbe alzata da 6 a circa 8 milioni di euro.