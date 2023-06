Cominciano ad arrivare le prime notizie importanti dopo il vertice fiume in sede all’Inter tra il tecnico Inzaghi, il presidente Zhang e la dirigenza che hanno pianificato le mosse per il prossimo mercato estivo. È arrivata innanzitutto l’ultima conferma sul rinnovo fino al 2025 già impostato per Stefan de Vrij che secondo Gianluca Di Marzio verrà firmato venerdì 16 giugno. Parallelamente l’idea è quella di confermare in rosa anche Francesco Acerbi, sul quale però bisognerà trovare la quadra con la Lazio. Ma la volontà è chiara e Acerbi, a meno di colpi di scena, verrà trattenuto. Occhio poi al grande colpo che può essere Kalidou Koulibaly, pista calda.