INDISCREZIONE PI – L’Inter punta forte su Koulibaly

Romelu Lukaku sarà la portata principale al tavolo della trattativa tra Inter e Chelsea, ma non l’unico. Anzi. Accanto alle discussioni per il belga le due società parleranno anche di altri nomi e parallelamente a Big Rom la dirigenza interista approfondirà con forte interesse la situazione di Koulibaly.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Passione Inter il difensore senegalese ad oggi rappresenta un obiettivo prioritario nella lista dei nomi che si stanno monitorando per la difesa. L’Inter ha appreso che l’ex Napoli è nella lista dei partenti e la stagione deludente viene vista solo come un passaggio a vuoto dovuto anche alle difficoltà del contesto Blues: nessun dubbio sul valore del calciatore, che per esperienza in Italia e all’estero viene reputato un profilo in grado di far fare un salto di qualità alla retroguardia nerazzurra. Il tassello che manca e sui, dunque, l’Inter vuole provare ad andare fino in fondo. La difficoltà è legata all’incastro economico, visto anche l’elevato ingaggio di Koulibaly. Ma ripetiamo: l’Inter vuole prova a prendero.