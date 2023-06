Mercato – Inter-Frattesi, conferme. E il giocatore apre

Marcelo Brozovic è il big del centrocampo che può partire in questa sessione, con Calhanoglu che verrà convertito definitivamente a playmaker e l’Inter che quindi concentra la propria ricerca su una nuova mezzala da aggiungere in rosa. Milinkovic-Savic è un sogno complesso, Davide Frattesi un profilo che piace moltissimi e da tempo.

Presente a Coverciano nel gruppo azzurro per la Nations League, il centrocampista del Sassuolo in conferenza stampa ha lanciato più di un indizio sul suo futuro: “Futuro? È una scelta importante, vanno fatte considerazioni anche in base al modulo della squadra. Un centrocampo a tre con la mezzala è sicuramente diverso rispetto a un centrocampo a due. Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step, almeno nella mia testa bisogna fare prima un altro passaggio in una squadra italiana e poi solo dopo andare fuori. Sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna andarci pronti” dice Frattesi che, come modello di riferimento, indica tra l’altro Nicolò Barella.

Per via anche dei rapporti col Sassuolo, Frattesi è un nome davvero da tenere d’occhio per l’Inter che già l’anno scorso aveva provato ad ingaggiarlo. Fabbian e Mulattieri piacciono agli emiliani come possibili contropartite. Ma attenzione alla forte concorrenza: la Roma la scorsa settimana ha mosso nuovi passi concreti, la Juventus potrebbe rifarlo di nuovo a breve. Le mosse dell’Inter le capiremo meglio dopo il vertice in dirigenza di queste ore.