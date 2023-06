Mercato – Lukaku tra Inter e Arabia, su Instagram l’indizio sul futuro

Il mercato dell’Inter entra nel vivo e una delle priorità è il vertice con il Chelsea in cui si parlerà di tanti nomi, in primis Romelu Lukaku. La dirigenza nerazzurra vorrebbe confermare in rosa l’attaccante belga che nelle ultime ore avrebbe ricevuto una proposta importante anche dall’Arabia Saudita. Su Instagram però lo stesso Big Rom ha pubblicato un post che potrebbe suonare come un indizio sul futuro.

“Prima di tutto voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo – scrive Lukaku che poi aggiunge -. Non doveva succedere… Abbiamo dato tutto. È una sensazione di merda per tutti noi che amiamo questo bellissimo club… Ma l’Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia…“. La riga conclusiva, su tutto, fa pensare ad un Romelu con ancora voglia di Inter.

L’opinione di Passione Inter

Se, come sembra, l’obiettivo prioritario dell’Inter 23/24 sarà lo scudetto, Lukaku anche quest’anno ha dimostrato di essere dominante in Serie A, quando sta bene. A meno che non costringa a sacrifici veramente pesanti, il belga ti porta un vantaggio considerevole in Italia. Tutto dipenderà dalle richieste che avanzerà il Chelsea.