Il finale di stagione in crescita non ha cambiato lo scenario: Brozovic è nella lista dei sacrificabili dell’Inter e con la giusta offerta potrebbe essere ceduto. Ma i nerazzurri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non vogliono svenderlo.

Per acquistare il centrocampista croato servirebbe un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro e, con la pista Newcastle che sembra essersi raffreddata, sarebbero arrivati i primi sondaggi dall’Arabia Saudita per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento.

Brozovic, dal canto suo, a Milano sta bene, ma sente meno fiducia rispetto a quando rinnovò il suo contratto con l’Inter. L’Arabia può essere un’opzione concreta? Nessuna trattativa avanzata, ma l’interesse mediorientale va monitorato con attenzione.

L’opinione di Passione Inter

Come ricordato anche dalla Rosea, l’addio di Brozovic permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi, uno dei principali obiettivi dell’Inter per la prossima sessione di mercato, vincolata dal settlement agreement stipulato con la UEFA. Al posto del croato è pronto Calhanoglu in via definitiva: un’ipotesi che ha funzionato per diversi mesi, ma c’è da capirne l’efficacia al di fuori di un contesto emergenziale.