Mercato – Gosens in partenza: tre piste aperte

Movimenti a sinistra per l’Inter che come la scorsa estate e di nuovo a gennaio valuta la cessione di Robin Gosens. Il tedesco vuole sentirsi protagonista e secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ci sono tre piste aperte in questa fase: dalla Premier League si è mosso il Bournemouth, il tedesco probabilmente preferirebbe la Bundesliga dove ci sono stati sondaggi di Wolfsburg e Union Berlino. La richiesta dell’Inter per il cartellino di Gosens è di almeno 20 milioni di euro e in caso di partenza si approfondirebbe il discorso col Monza per Carlos Augusto.