Il centrocampo dell’Inter è stato uno dei protagonisti della grande stagione nerazzurra, ma la sua fisionomia sembra pronta a essere stravolta e la dirigenza ha individuato l’obiettivo principale per rafforzare il reparto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, per il quale l’Inter è pronta a fare sul serio. Il neroverde è un colpo che piace: giovane, italiano e con margini di crescita, ricorda per certi versi l’operazione fatta con Barella nell’estate 2019.

Il Sassuolo, però, è una bottega cara, ma i nerazzurri sono convinti ad andare fino in fondo. Anche perché hanno un canale privilegiato e costantemente aperto. I due club sono spesso in contatto per varie trattative e, in questo caso, l’Inter potrebbe mettere sul piatto delle contropartite interessanti (Fabbian e Mulattieri) per convincere gli emiliani.

L’opinione di Passione Inter

Frattesi è un obiettivo chiaro, visto anche l’apprezzamento di Marotta nei suoi confronti. La mezz’ala classe 1999 andrebbe a prendere il posto di Brozovic in rosa, con lo spostamento di Calhanoglu nel ruolo di regista davanti alla difesa. Il centrocampista del Sassuolo ha mostrato un buon rendimento anche in questa stagione e all’Inter potrebbe trovare la consacrazione definitiva.