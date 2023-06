In attesa del grande vertice di mercato tra Inter e Chelsea nel quale si parlerà di tanti calciatori importanti, dall’Inghilterra irrompe un’importante notizia che potrebbe cambiare gli scenari.

Secondo quanto riferisce l’edizione inglese di Sky Sport infatti il nuovo manager dei Blues Mauricio Pochettino avrebbe espresso la volontà di puntare su Kepa Arrizabalaga già in rosa come sua prima scelta per la porta in vista della prossima stagione. A questo punto, dovesse essere confermato, risulta difficile pensare che il Chelsea possa investire i 60 milioni di euro richiesti dall’Inter per André Onana.

L’opinione di Passione Inter

Per Inzaghi, Onana è un elemento fondamentale e difficilmente sostituibile quindi punta forte sulla sua conferma. A questo punto diventa interessante capire, se sarà confermata questa notizia, su quali basi discuteranno Chelsea e Inter che da Londra vorrebbe la riconferma di Lukaku in prestito e punta anche Koulibaly. Si riaprono i discorsi per Dumfries?