Ospite del format Croquetas di DAZN, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di diversi temi legati al mondo Inter tra cui il futuro societario e le richieste di Steven Zhang per la cessione del Club.

“Credo che il processo [per la cessione dell’Inter, ndr] sia innescato – racconta Biasin -. Zhang va avanti volentieri nelle sue importanti difficoltà, lui sa che se può andare avanti, va. Ma credo anche che in contemporanea stia ascoltando offerte. La verità è che lui chiede un sacco di soldi, chiede 1,2 miliardi di euro e in questo momento a quella cifra ancora non è arrivato nessuno. Però io credo che anche il percorso di quest’anno che ha messo in mostra l’Inter possa permettere agli interessati di arrivare con proposte più vantaggiose, che magari la famiglia Zhang ascolterà. Non credo sarà questione di mesi, ci vorrà un po’ di più però alla fine si arriverà“.