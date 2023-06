Un fulmine a ciel sereno ha spaventato il mondo Inter nella giornata di ieri: il Newcastle sarebbe interessato a Barella. Viste le risorse economiche importanti dei Magpies, la notizia ha creato un po’ di ansia, ma per la società nerazzurra non c’è stato alcun tentennamento.

Barella è incedibile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che trascrive quella che sarebbe la posizione netta di Zhang, Marotta e di tutta la dirigenza. Il centrocampista sardo viene da un’altra stagione di grande crescita personale, che ha attirato diverse attenzioni. Tuttavia, l’Inter non avrebbe alcuna intenzione di discutere di lui.

Barella non avrebbe alcun prezzo di mercato al momento attuale. I nerazzurri sarebbero consapevoli della sua leadership tecnica ed emotiva e vorrebbero farne un pilastro dell’Inter del presente e del futuro.

L’opinione di Passione Inter

La posizione decisa e definitiva dell’Inter non può che far tirare un sospiro di sollievo a tutto il popolo nerazzurro. Una notizia che, peraltro, potrebbe essere indizio di una strategia di mercato più ampia. Dopo la finale di Champions League, infatti, Zhang ha affermato di non voler vendere i giocatori più importanti. Con Barella è arrivata la prima dimostrazione.