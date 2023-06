Primo incontro tra Inter e Chelsea per discutere di mercato. Ieri il ds Piero Ausilio è volato a Londra per avviare le prime discussioni su eventuali trattative con i Blues. I nomi non mancano e i più discussi sono stati Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, i londinesi non vorrebbero regalare i due giocatori in prestito, senza che l’Inter sia disposta almeno a un sacrificio (agli inglesi piace Onana, nonostante le ultime novità di ieri). Per Lukaku c’è anche la volontà del giocatore, che potrebbe facilitare la sua permanenza a Milano.

Diversa la questione di Koulibaly: il Chelsea lo considera un esubero, ma lui sta bene a Londra e vuole provare a riscattarsi. I Blues, inoltre, preferirebbero una cessione a titolo definitivo, vista l’importanza del giocatore. Al momento questi due ostacoli frenerebbero la trattativa, con il Bayern Monaco di Tuchel, suo ex allenatore in agguato.

L’opinione di Passione Inter

Impensabile che Ausilio potesse arrivare a una soluzione finale già al primo incontro con la dirigenza del Chelsea, che, in modo pronosticabile, in questa prima fase prova a rimanere rigida sulle sue posizioni. I margini per una trattativa, però, sembrano esserci, e starà all’Inter capire come trovare la chiave giusta per ammorbidire le richieste dei Blues.