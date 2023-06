La missione londinese di Piero Ausilio non si è limitata solo alle trattative con il Chelsea. Il direttore sportivo dell’Inter, infatti, ha provato anche a sondare il terreno per Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Ausilio avrebbe provato a chiedere l’attaccante, reduce da un’ottima stagione con il Reims, in prestito, trovando però la risposta negativa dei Gunners. I londinesi, infatti, vorrebbero monetizzare e chiederebbero una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Balogun sarebbe un acquisto interessante, ma difficilmente l’Inter potrebbe ottenerlo alle condizioni più vantaggiose. L’Arsenal sa di avere un giocatore dal valore alto, con il quale poter fare cassa e non vuole certo sprecare questa occasione. L’investimento, allora, rischia di essere fuori portata, specie se i nerazzurri non vogliono puntare su di lui come titolare fisso.