Il mercato dell’Inter è già attivo su tutti i fronti, con i nerazzurri intenzionati a rinforzare ogni reparto della propria squadra. Compreso il centrocampo, dove gli obiettivi principali per sembrano essere già stati individuati.

Come riporta Sky Sport, l’Inter ha un principio di intesa con il Sassuolo per Frattesi, con la possibilità di inserire nell’operazione anche Mulattieri. Per l’accelerata decisiva manca solo l’ok di Zhang, che prima vorrebbe una cessione.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, Frattesi è la priorità della dirigenza nerazzurra, visto anche l’ingaggio più basso e la possibilità di inserire eventuali contropartite. Inzaghi, però, ha rimarcato l’esigenza di riavere in rosa Milinkovic-Savic, per il quale, tuttavia, la Lazio è disposta ad accettare solo soldi.

Inoltre, come racconta la Rosea, Ausilio ieri ha discusso con il Chelsea anche di Loftus-Cheek, obiettivo anche del Milan. Per i nerazzurri le priorità sono altre, ma il centrocampista inglese è comunque una priorità da non scartare.

L’opinione di Passione Inter

Frattesi e Milinkovic-Savic rappresentano due profili che sono l’espressione di due volontà diverse: quella della dirigenza, con un profilo giovane e italiano, e quella dell’allenatore, con un giocatore esperto e che già conosce. Il serbo è un fatto in Serie A e un suo acquisto sposterebbe gli equilibri, ma è chiaro come il centrocampista del Sassuolo sia un’operazione più fattibile per diversi motivi.