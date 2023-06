L’appello degli interisti illustri a Zhang: “Non cedete Onana!”

L’Inter vanta tante celebrità tra le file dei suoi tifosi. Come racconta La Gazzetta dello Sport, alcuni di questi, riuniti in un gruppo Whatsapp che annovera anche Valentino Rossi, Max Pezzali e Gad Lerner, avrebbero inviato una lettera al presidente Steven Zhang.

Il motivo? La richiesta di non cedere André Onana, portiere entrato nel cuore dei tifosi e simbolo dell’interismo. Tenere il camerunense, sarebbe il primo passo per confermare la rosa arrivata a Istanbul, la cui forza, si legge, non va dispersa.

Di seguito un estratto dell’appello fatto a Zhang:

“Ci permettiamo di chiedervi di non cedere a nessuna offerta per la vendita di Onana. È un ragazzo fantastico e un grande portiere, è capace oltre che di esercitare un carisma formidabile sui compagni. Non disperdete la forza di Istanbul. Regalateci il sogno di una squadra che, a partire dal suo grande numero Uno, da metà agosto riprenderà a farci sognare e ad essere unica”.