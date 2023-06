Inzaghi e la dirigenza dell’Inter, con la presenza anche del presidente Steven Zhang, si sono incontrate per fissare la strategia di mercato per la prossima stagione. Un incontro nel quale, come racconta il Corriere dello Sport, il tecnico non ha ottenuto esattamente ciò che si aspettava.

La società, infatti, non avrebbe rispettato appieno le attese del tecnico, ribadendo la volontà di una squadra forte e competitiva, ma figlia comunque di un mercato a costo zero. In soldoni: per comprare bisogna vendere.

Inzaghi, dal canto suo, avrebbe chiesto di mantenere l’ossatura della rosa, a partite da Onana, ritenuto imprescindibile, con il sogno Milinkovic-Savic nel cassetto. Non ci dovrebbero, però, spese folli e solo a fine mercato il tecnico potrà capire se la promessa della dirigenza sarà stata mantenuta o meno.

In ogni caso, i vertici nerazzurri avrebbero voluto ribadire la bontà del mercato degli ultimi anni, visti i risultati sportivi ottenuti, con un piccolo rimprovero al tecnico: con un percorso migliore in campionato lo Scudetto, obiettivo dichiarato per la prossima stagione, era già possibile in questa annata. Il rinnovo, comunque, non è in discussione.

L’opinione di Passione Inter

Le ambizioni di Inzaghi sono quelle di tutto il popolo interista, desideroso di vedere crescere ulteriormente l’Inter dopo l’ottimo percorso in Champions League di questa stagione. Tuttavia, la società non sembra potersi permettere grandi investimenti e, ancora una volta, servirà un grande lavoro sul mercato per individuare gli obiettivi giusti per rendere la rosa maggiormente competitiva.