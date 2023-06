Nella vita bisogna sempre puntare al massimo. Probabilmente il Chelsea si è affidato a questo modo di dire nella trattativa con l’Inter per Lukaku e Koulibaly: alla richiesta nerazzurra di un doppio prestito, i Blues hanno risposto chiedendo un pezzo da novanta, Nicolò Barella.

L’offerta del Chelsea

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, gli inglesi valuterebbero il centrocampista sardo su una cifra vicina ai 70 milioni di euro, praticamente lo stesso valore a bilancio di Big Rom per il club del patron Boehly dopo due anni di ammortamento. La proposta, dunque, sarebbe uno scambio alla pari dei due cartellini. I nerazzurri hanno rispedito l’offerta al mittente, anche perché Barella è considerato uno dei giocatori chiave – se non il giocatore chiave – della rosa di Simone Inzaghi. Poi è chiaro che con le attuali condizioni economiche dell’Inter nessun calciatore possa ritenersi letteralmente incedibile, ma Marotta e Ausilio per dare via uno dei gioielli più preziosi della squadra pretendono decisamente di più.

Gli altri due affari dell’asse: Lukaku e Koulibaly

A prescindere da questa nuova possibile trattativa, l’asse Milano-Londra resta piuttosto caldo. Sì, perché i nerazzurri proveranno a portarsi a casa con tutte le forze a propria disposizione Romelu Lukaku. La riconferma dell’attaccante belga è stata una delle richieste che Inzaghi ha fatto alla società: Marotta e Ausilio proveranno ad accontentarlo. Ma non sarà facile, visto che al momento il Chelsea non sembra disposto a un altro anno di prestito. Però, rispetto all’operazione andata in porto l’estate scorsa, quest’anno l’Inter ha meno fretta e può chiudere la trattativa anche a luglio inoltrato (non bisogna più rientrare nei paletti del decreto crescita). Lo stesso si può dire di Koulibaly: i nerazzurri cercheranno di accaparrarselo in prestito, ma senza svenarsi e senza agire con frenesia. La pazienza è la virtù dei forti.

Le prossime settimane saranno decisive per scoprire quale rosa avrà a disposizione Simone Inzaghi: Barella, Lukaku, Koulibaly, tutti affari in divenire che possono chiudersi in qualsiasi modo. Ma su un aspetto la dirigenza è in totale accordo: bisogna agire con calma, prudenza e cautela. Scoprire troppo le proprie carte rischia di diventare uno svantaggio.