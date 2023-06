Si avvicina il primo rinforzo per Simone Inzaghi. Dopo neanche una settimana dall’ultima partita della stagione, la finale di Champions League persa con il Manchester City, l’Inter pensa già a imbastire la prossima: Yann Aurel Bisseck è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore nerazzurro, il club di Zhang è pronto a sborsare i 7 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria.

Giovane e duttile: il colpo che serviva

La difesa, è stato detto e scritto più volte nei mesi scorsi, è uno dei reparti che avranno più necessità di essere ritoccati in questa estate: l’addio certo di Skriniar (passerà al Psg tra qualche giorno) e quello molto probabile di D’Ambrosio hanno quasi obbligato Marotta e Ausilio a cercare nuovi innesti. Dopo l’abbozzo di trattativa con il Chelsea per Koulibaly (quasi sicuramente non è finita qui), c’è stata la sterzata importante verso Bisseck. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 22enne difensore tedesco dell’Aarhus, club di prima divisione danese, ha impressionato la dirigenza interista grazie alle sue qualità: forza fisica e duttilità su tutte. Ma non solo: la giovane età e il costo ridotto hanno fatto accelerare bruscamente l’affare, prima che qualcun altro effettui il sorpasso.

Ieri l’incontro decisivo

I nerazzurri pagheranno la clausola di 7 milioni di euro in due rate, in modo da dividere in due esercizi la spesa totale. Ieri il primo summit con i rappresentanti del giocatore ha portato velocemente alla fumata bianca, adesso i dettagli verrano limati nel successivo incontro che avverrà la settimana prossima: pronto per il classe 2000 un contratto quinquennale. Nonostante sia destro, può tranquillamente giocare come braccetto di sinistra nella difesa a tre: un pregio che Simone Inzaghi apprezzerà senza alcun dubbio.

Restano da sistemare alcune piccolezze, ma la trattativa ormai è in dirittura d’arrivo: Yann Aurel Bisseck è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter.