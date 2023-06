Il rientro in Italia del Ds Piero Ausilio dopo il vertice con il Chelsea ha permesso all’Inter di muovere passi importanti su altri fronti del mercato, portandosi in vantaggio su Frattesi e piazzando uno scatto forse decisivo per arrivare al nuovo difensore Yann Bisseck.

Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio la società interista ha raggiunto un accordo di massima con l’entourage del calciatore al termine di un incontro avvenuto a Milano. La prossima settimana è previsto un nuovo summit per definire i dettagli dell’arrivo del difensore che nel contratto con i danesi dell’Aarhus ha una clausola da 7 milioni di euro che secondo lo stesso giornalista verrebbe pagata in due anni.

L’opinione di Passione Inter

La difesa è uno dei reparti da puntellare e ringiovanire con più urgenza e questo movimento va in questa direzione, pescando fuori dal solito mercato italiano. Delle caratteristiche di questo calciatore abbiamo parlato in maniera approfondita nell’articolo che potete leggere cliccando qui.