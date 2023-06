Mercato – Ausilio in Italia dopo il blitz inglese: il punto tra Lukaku, Koulibaly e Onana

Si è chiuso in poco più di 24 ore il blitz inglese di Piero Ausilio che ha avuto contatti diretti con il Chelsea (e probabilmente non solo). Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano il vertice con i Blues non ha prodotto l’intesa per il nuovo prestito di Romelu Lukaku, una priorità per Inzaghi e l’Inter, né per intavolare il discorso su Kalidou Koulibaly. Le parti continueranno a trattare mentre non trovano per il momento conferma in Italia le notizie inglesi su un’offerta in arrivo dal Manchester United per Onana: i Red Devils sarebbero ancora in attesa di definire la situazione De Gea per poi stabilire il budget per la porta.