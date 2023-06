Con l’Inter in campo non c’è porno che tenga. Lo dimostrano i dati del portale Pornhub che in queste ore ha pubblicato i numeri relativi al traffico sul proprio sito in corrispondenza della finale di Champions League contro il Manchester City.

Come si nota dai grafici, l’Italia è il Paese europeo in cui il 10 giugno il traffico sul sito si è abbassato di più rispetto alla media giornaliera (-31%), seguita da Norvegia, Belgio, Grecia e Spagna. Solo undicesima l’Inghilterra. In particolar modo dal fischio iniziale del match c’è stato un drastico calo del traffico italiano raggiungo in poco tempo un -21% ed un picco di -32% nel secondo tempo della partita. In Inghilterra il dato invece è rimasto stabile attorno al -20%. Dal fischio finale in poi, però, il traffico italiano è tornato decisamente sopra la media (+17%). Qualche interista si sarà consolato, qualche tifoso di altre squadre avrà gioito così…