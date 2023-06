Sono ore molto importanti per il mercato dell’Inter con il Ds Piero Ausilio che ha avuto il primo incontro con il Chelsea da cui dipendono molte delle mosse estive della dirigenza nerazzurra visti i nomi sul tavolo. Tra questi spicca André Onana, sul quale come vi raccontiamo da tempo c’è il forte interesse dei Blues ma non solo.

Il britannico The Guardian conferma oggi infatti l’attenzione da parte del Manchester United per l’estremo difensore interista. I Red Devils stanno seguendo Diogo Costa del Porto, ma anche Onana è un candidato che piace molto. Alla luce di questa doppia insidia, si legge, l’Inter si cautela e avrebbe chiesto informazioni su David Raya, portiere del Brentford che piace anche al Tottenham.

L’opinione di Passione Inter

Al momento l’Inter continua a tenere alto il muro e da quello che ci risulta per Onana ha fissato un prezzo importante dal quale non intende scendere. Se partirà sarà solo a fronte di una grande offerta che, chiaramente, non può essere esclusa e dunque è giusto monitorare delle potenziali alternative. Vicario sembra sempre il profilo più caldo in questo senso, ma non l’unico.