L’Inter vuole rinnovare il proprio reparto difensivo e i nerazzurri stanno valutando diverse opportunità sul mercato. Per alcune trattative ben avviate, ce ne sono altre ancora in fase embrionale. È il caso di Eric Garcia del Barcellona.

Secondo il sito spagnolo Sport, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi sul difensore blaugrana, considerato un esubero dal club catalano. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, ma il Barcellona potrebbe aprire a un prestito nel caso in cui fosse inserita un’opzione per il riscatto.

L’opinione di Passione Inter

Erica Garcia potrebbe rappresentare una soluzione interessante, dal momento che si tratta di un giocatore ancora giovane (22 anni), ma già in possesso di una buona esperienza internazionale, in un club di primo rilievo come il Barcellona. Anche il costo dell’operazione potrebbe rientrare nei rigidi parametri del club nerazzurro.