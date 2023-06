L’ultimo tassello. Per far partire il domino del mercato nerazzurro, c’è ancora da inserire la pedina finale, che ha un nome e un cognome: Robin Gosens. Il diktat di Zhang è chiaro, lo stesso del passato recente: prima di acquistare, bisogna vendere. Ecco perché la cessione dell’esterno tedesco diventa fondamentale per sbloccare la trattativa – di fatto quasi chiusa – con il Sassuolo per Davide Frattesi.

Sirene tedesche: Robin torna a casa?

Il laterale ex Atalanta potrebbe portare nelle casse di Viale della Liberazione circa 20 milioni di euro, linfa vitale per il lavoro di Marotta e Ausilio. Su di lui, come accaduto nelle ultime sessioni, si sono fiondati diversi club di Bundesliga, in particolare Wolfsburg e Union Berlino. Ed è proprio la squadra della capitale tedesca, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, che avrebbe mostrato maggior interesse nell’acquisto del classe 1994. Per la prima volta nella loro storia, la formazione di Fischer ha ottenuto la qualificazione in Champions League: quale miglior biglietto da visita se non riportare in patria un talento che non ha mai avuto la possibilità di giocare nel campionato della propria nazione? L’Inter, a questo punto, spera che l’Union si decida a sborsare la cifra richiesta, così da far scattare l’effetto domino.

Inter-Frattesi, trattativa (quasi) chiusa

La conseguenza immediata della cessione di Gosens sarebbe il via libera all’affare Frattesi, che ormai è giunto alla fase dei dettagli: operazione da 35 milioni complessivi, con l’inserimento di Samuele Mulattieri come contropartita tecnica (verrà riscattato a breve dal Frosinone), ingaggio da 2,5 milioni all’anno per il giocatore (contro gli 0,7 attuali). Insomma, tutto definito, ma resta una certa fretta di chiudere la trattativa. Già, perché nelle menti dei tifosi e dei dirigenti nerazzurri c’è ancora quanto accaduto l’anno scorso con Bremer: il forte interesse di Juventus, Milan e Roma per il centrocampista del Sassuolo incute abbastanza timore nell’ambiente interista.

E allora tutto è affidato a Robin Gosens, che può diventare l’ultimo tassello necessario per far scattare il domino del mercato dell’Inter. Anche perché le altre pedine sono già in posizione.