Vendere per poi comprare. Il mercato dell’Inter, anche quest’anno, non potrà esimersi da questo vincolo: è stato ribadito anche nel summit tra Inzaghi e la società. Uno dei principali indiziati a rimpolpare le casse nerazzurre è Robin Gosens, esterno sinistro che a Milano non è riuscito a riproporre quanto mostrato ai tempi dell’Atalanta.

Arrivato da Bergamo a gennaio 2022, il tedesco tra infortuni, esplosioni dei suoi diretti rivali (Perisic prima, Dimarco poi) e un rendimento altalenante, non ha convinto a pieno l’ambiente interista. Ecco perché, come scrive La Gazzetta dello Sport, la dirigenza è pronta ad ascoltare eventuali offerte. In particolare dalla Bundesliga, campionato in cui Robin non ha mai nascosto di volerci giocare un giorno e che apprezza il laterale classe 1994: il Wolfsburg e l’Union Berlino avrebbero messo gli occhi su di lui. L’Inter è disposta a cederlo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e, nel frattempo, si è già cautelata in caso si concretizzasse l’addio: Carlos Augusto del Monza, autore di una super stagione in Serie A condita da addirittura 6 gol, è il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio.

Il mercato è solo all’inizio, c’è davanti un’intera estate per riflettere e trattare. Ma intanto si intravedono le prime mosse.