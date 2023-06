Lautaro Martinez e altri tre. Al momento, la situazione in attacco in casa Inter è questa: il Toro è l’unico punto del fermo del reparto offensivo per il 2023/2024. Con l’incertezza che avvolge la questione Lukaku, il flop Correa destinato a partire e Dzeko sempre più lontano dal rinnovo di contratto, i nerazzurri devono iniziare a guardarsi intorno: potrebbero servire almeno due rinforzi.

LUKAKU E DZEKO

Nonostante il rifiuto alla ricca proposta araba e la volontà dello stesso Big Rom di rimanere, il futuro del belga è di fatto nelle mani del Chelsea. Inzaghi e la dirigenza vorrebbero riconfermarlo, ma tutto dipende dalla possibile apertura dei Blues a un nuovo prestito o a delle condizioni favorevoli per l’acquisto. Per quanto riguarda invece l’avventura milanese di Dzeko, secondo TuttoSport, potrebbe essere arrivata la parola fine. Il rinnovo è ormai in stallo da mesi e allora il bosniaco ha cominciato ad ascoltare interessato le varie proposte che gli sono arrivate dall’estero: Stati Uniti, Arabia e soprattutto Turchia. Già, perché il Fenerbache sarebbe il club che più si starebbe avvicinando alle richieste del Cigno di Sarajevo, che aveva chiesto all’Inter un biennale da 5 milioni di euro a stagione; mentre i nerazzurri si sono fermati alla proposta di un prolungamento di un solo anno a 4 milioni più bonus. La formazione turca è disposta addirittura ad alzare l’offerta: pronti 6 milioni di ingaggio.

CORREA, RETEGUI E LUKEBAKIO

Poi c’è l’intricato nodo Correa, arrivato dalla Lazio nell’estate del 2021 per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il Tucu ha deluso fortemente le aspettative, con soli 10 gol segnati in due anni, nonostante l’enorme fiducia che Inzaghi non gli ha mai fatto mancare. Ora però i nerazzurri se ne vogliono liberare: l’obiettivo è quello di cederlo a titolo definitivo e non in prestito, anche se non sarà per nulla semplice.

Con tutti questi attaccanti che sembrano destinati ad uscire, ne servono altri che facciano il percorso inverso. Uno dei profili più seguiti dalla dirigenza interista negli ultimi mesi è Mateo Retegui, attaccante italo-argentino che si è messo in mostra con la Nazionale di Mancini. Sempre secondo il quotidiano torinese, si registra una frenata per il centravanti classe 1999, mentre resta viva la pista che porta a Lukebakio dell’Herta Berlino.

Tanti nomi, pochi punti fermi, tanta incertezza: il futuro dell’attacco nerazzurro è ancora tutto da scrivere.