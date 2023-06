Una mezz’ala di livello. Tra le varie richieste fatte da Inzaghi alla società c’è quella di rinforzare la mediana con un acquisto importante: il profilo di Davide Frattesi corrisponde perfettamente all’identikit desiderato. L’interesse dei nerazzurri è ormai noto da tempo, ma adesso Marotta e soci avrebbero anche un asso nella manica per provare a convincere il Sassuolo: l’inserimento nella trattativa di Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 nell’ultima stagione in prestito al Frosinone.

Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, c’è stata una cena tra l’Inter e il club neroverde per discutere il futuro del centrocampista, ritenuto uno degli obiettivi principali del mercato 2023. Il calciatore ha già manifestato la sua volontà di rimanere in Serie A e, come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sentono di essere davanti a tutte le dirette concorrenti. Infatti, la società di Viale della Liberazione si sarebbe dichiarata disposta a inserire nella trattativa uno dei due giovani mandati l’anno scorso a farsi le ossa in Serie B: Mulattieri e Fabbian (alla Reggina). Ma è il primo che stuzzicherebbe particolarmente le fantasie del Sassuolo, che ha già fissato il prezzo del cartellino del proprio gioiello: 30 milioni di euro. Adesso sta all’Inter, e alla sua dirigenza, trovare la formula giusta per mandare in porto l’operazione.