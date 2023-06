Finisce l’avventura di Lorenzo Pirola all’Inter. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, il difensore brianzolo è stato riscattato dalla Salernitana, squadra in cui ha militato in prestito in questa stagione, per un cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Il rendimento del classe 2002 ha convinto la società campana, che ha deciso di investire su di lui e di accaparrarsi a titolo definitivo il suo cartellino. Invece i nerazzurri, che avevano la possibilità di controriscattare il giocatore sborsando 13 milioni, hanno mollato la presa e, sempre secondo TMW, optato per lasciare andare via il proprio canterano in via definitiva. Dopo quasi dieci anni, termina l’avventura interista di Lorenzo Pirola, che adesso ha davanti un nuovo capitolo della propria vita calcistica.