Un altro anno è passato, adesso è finalmente arrivato il momento del grande salto? Questa è la domanda che ogni estate aleggia sopra la testa dei calciatori mandati in giro dall’Inter “a farsi le ossa”. Nel nuovo appuntamento di INTERISTI ON THE ROAD, la rubrica speciale curata dalla nostra redazione che segue l’andamento delle prestazioni dei nerazzurri più importanti in prestito, andiamo ad analizzare la stagione di cinque giocatori. Meritano la grande opportunità o è meglio facciano ulteriore esperienza? Oppure, terza via, conviene monetizzare dalla loro cessione?

FABBIAN

Una delle sorprese più piacevoli dell’anno. Giovanni Fabbian ha disputato una stagione super in Serie B con la maglia della Reggina: 37 presenze e 8 gol. Un bottino notevole per un centrocampista. Ma oltre ai numeri, del classe 2003 impressionano le prestazioni di alto livello, che gli hanno permesso di essere inserito nella top 11 del campionato cadetto. Personalità, classe e dinamismo: qualità che non sono passate inosservate. Adesso ci sarà il ritorno alla base, con i nerazzurri che lo valuteranno in ritiro e poi decideranno il da farsi: sarà lui a occupare la casella vuota in mediana lasciata da Gagliardini? Oppure meglio un altro anno di prestito, magari questa volta in Serie A? Al momento, Lazio, Sassuolo e Salernitana hanno chiesto informazioni per il ragazzo, che però l’Inter sembra disposta a cedere solamente a titolo temporaneo: è un asset troppo prezioso.