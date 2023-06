Lo aveva preannunciato l’agente Pastorello, ora arrivano ulteriori conferme da La Gazzetta dello Sport che annuncia in serata che l’Inter ha esercitato il diritto di riscatto per confermare in rosa Francesco Acerbi. Niente sconti dalla Lazio a cui andranno dunque i 4 milioni di euro pattuiti un anno fa. Scenario diverso per Bellanova: troppi, secondo la dirigenza, i 7 milioni stabiliti con il Cagliari. Allo stesso tempo però le parti contano di mantenere vivi i contatti per provare a raggiungere un accordo a cifre inferiori.