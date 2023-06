È nel mirino dell’Inter già dalla scorsa estate e come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche su consiglio di Lukaku sarebbe molto interessato ad arrivare in nerazzurro. Trevoh Chalobah rimane uno dei nomi nella lista dei calciatori che potrebbero lasciare il Chelsea a prezzo di saldo e su Instagram poco fa ha pubblicato un messaggio che ha scatenato i commenti dei tifosi interisti. “Arrivato”, con tanto di bandiera italiana, si legge nelle stories del difensore inglese con una foto scattata proprio in Galleria Vittorio Emanuele II in pieno centro a Milano. Starà già cercando casa?

Per ora le trattative tra Inter e Chelsea si sono fermate alla richiesta Blues di inserire un profilo top come Barella, o Onana, nei discorsi per Koulibaly e soprattutto Lukaku che la dirigenza interista sta cercando di ottenere a condizioni molto vantaggiose. Ma di sicuro torneranno a parlare presto.