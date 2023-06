Il Chelsea prova a fare la voce grossa con l’Inter e spara in alto: proposto uno scambio di cartellini per riavere Lukaku in nerazzurro. Il nome sul piatto è quello di Nicolò Barella, elemento cardine dell’attuale rosa interista.

Secondo il Corriere dello Sport, però, per convincere l’Inter ad aprire almeno una trattativa, serve un’offerta irrinunciabile. I nerazzurri possono prendere in considerazione solo una cifra che permetta di avere una somma utile per rimettere in ordine il bilancio e che sia investibile sul mercato per rafforzare la rosa.

L’alternativa, in ogni caso, sarebbe già pronta: Davide Frattesi sarebbe il profilo perfetto, dal momento che manterrebbe la spina dorsale italiana dell’Inter, essendo peraltro due anni e mezzo più giovane di Barella. Da capire se il Chelsea delle spese folli, sarà intenzionato a sbloccare questo scenario.

L’opinione di Passione Inter

Il Chelsea non è di certo una società che ha problemi con gli acquisti a cifre spropositate. Tuttavia, far vacillare l’Inter su Barella sembra un’impresa abbastanza ardua. Come ribadito anche dai tifosi nerazzurri, il centrocampista sardo non è solo importante dal punto di vista tecnico, ma è anche un simbolo dell’interismo. Pertanto, un suo eventuale addio non può essere pesato esclusivamente a livello economico e, per questo motivo, al momento attuale appare abbastanza improbabile.