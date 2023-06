Il mercato dell’Inter, che in questo momento vede l’acquisto di Davide Frattesi, come la priorità in entrata, ha bisogno di essere autofinanziato. Pertanto, alcuni giocatori importanti potranno partire per fare cassa. Tra questi c’è Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, migliore in campo nella finale di Nations League, interesserebbe molto all’Al-Nassr, squadra dell’Arabia Saudita nella quale gioca anche Cristiano Ronaldo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’interesse sarebbe serio e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta.

Per l’Inter sarebbe un incastro perfetto, dal momento che permetterebbe di sbloccare anche il mercato in entrata. Oltre al croato, anche Gosens sembra trovarsi nella stessa situazione, con alcuni club della Bundesliga interessati al suo cartellino.

L’opinione di Passione Inter

Brozovic è da tempo nella lista dei sacrificabili dell’Inter e i nerazzurri sperano di poter piazzare un buon incasso con il croato. Non solo: i nerazzurri sono sotto regime di settlement agreement, il che vuol dire che devono ridurre il monte ingaggi. E quello del croato pesa molto (più di 13 milioni lordi). Dal punto di vista tecnico, invece, privarsi di un giocatore così è sempre un rischio, perché sostituirlo sarà un’operazione tutt’altro che scontata.