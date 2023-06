Davide Frattesi si è reso protagonista, ieri, di un’ottima prestazione con l’Italia, trovando anche un gol e un assist nella finalina di Nations League. L’ulteriore conferma di come sembri ormai un giocatore pronto per il salto di qualità in una squadra come l’Inter.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, anche il giocatore sembra esserlo, tanto che si sarebbe già promesso ai nerazzurri. C’è anche l’accordo di massima con il Sassuolo: prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un’operazione da 35 milioni di euro, più Samuele Mulattieri, valutato 5.

Cosa manca? La possibilità economica dell’Inter di concludere la trattativa. Stretti nella morsa dell’autofinanziamento, i nerazzurri hanno di almeno un addio, prima di poter concludere qualsiasi acquisto. I nomi sul tavolo sono noti: Gosens e Brozovic su tutti, con la pista Onana che sembra essere un po’ raffreddata.

L’Inter, in ogni caso, ha bisogno di velocizzare, vista la tanta concorrenza in Italia per Frattesi (Juventus, Milan e Roma sono molto interessate) e memore di quanto accaduto la scorsa estate con Bremer, dove il lungo temporeggiamento nerazzurro fece sfumare il trasferimento a Milano.

L’opinione di Passione Inter

Le ultime due prestazioni in Nazionale di Frattesi sono state la conferma di quanto il calciatore del Sassuolo sia cresciuto, sembrando ormai pronto per giocare stabilmente nel calcio di alto livello. Una certezza che l’Inter, evidentemente, ha già, vista la cifra importante che è intenzionata a spendere. D’altronde, il profilo è quello giusto: giovane, italiano e con ulteriori margini di crescita. Ora, però, c’è bisogno di finalizzare la trattativa quanto prima.