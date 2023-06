VIDEO – Dimarco non si ferma: gol STUPENDO con l’Italia!

L’Italia è impegnata nella finale 3°-4° posto della Nations League contro l’Olanda. In campo 3 interisti: Dumfries per gli Oranje e Acerbi e Dimarco per gli Azzurri. Quest’ultimo è stato autore del gol che sbloccato la gara dopo 6 minuti.

Come si può vedere nel video qui sotto, si tratta di una rete pazzesca, che conferma le grandi qualità balistiche dell’esterno dell’Inter.