Addio Inter, Correa dice tanti no: “Può diventare un problema”

Oltre all’operazione per il trasferimento di Valentin Carboni, in casa Inter c’è grande fermento anche per il futuro di Joaquin Correa. Da tempo alla porta, il Tucu deve lasciare i nerazzurri per liberare spazio in attacco e permettere un nuovo colpo in avanti di alto livello. Ma potrebbe non essere così semplice.

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, l’argentino potrebbe diventare un grande problema per l’Inter. Secondo l’esperto di mercato è difficile pensare a una nuova avventura in Italia per l’argentino, con il ritorno alla Lazio ritenuto abbastanza improbabile.

Al tempo stesso, però, Correa avrebbe già detto diversi no ad alcune società all’estero. Una posizione scomoda per l’Inter, il cui obiettivo minimo sarebbe almeno liberarsi del pesante ingaggio dell’attaccante argentino.