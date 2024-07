“Inter, priorità Gudmundsson”: il presidente del Genoa ironico sui social

Non è un mistero che Albert Gudmundsson sia uno dei grandi obiettivi dell’Inter per l’attacco. Al netto delle smentite di rito del presidente Marotta, l’islandese sarebbe il grande colpo che completerebbe il mercato. E con l’addio di Carboni, che sembra sempre più probabile, la strada potrebbe farsi più in discesa. Anche se il presidente del Genoa non sembra pensarla così.

Infatti, Alberto Zangrillo ha commentato in modo polemico ieri, la notizia de La Gazzetta dello Sport, che riferiva come Gudmundsson fosse la priorità in attacco per i nerazzurri, con tanto di fotomontaggio dell’islandese con la maglia nerazzurra.

Questo il suo post su X: