Colloqui in corso per l’esterno: “Offerto scambio con Dumfries”

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter potrebbe decidersi nelle prossime settimane. L’olandese sembra essere più vicino al rinnovo di contratto, con un incontro decisivo che potrebbe arrivare al suo rientro dalle vacanze. Tuttavia, non sono da escludere possibili colpi di scena.

Infatti, come riportato da Fabrizio Romano, l’esterno nerazzurro sarebbe stato proposto dagli intermediari al Manchester United, in uno scambio che coinvolgerebbe anche Aaron Wan-Bissaka, che prenderebbe la strada in direzione Milano.

Da capire se l’Inter e i Red Devils prenderanno in considerazione questa ipotesi, con quest’ultimi che starebbe valutando anche altri profili nel ruolo di esterno destro. Ci sarebbero stati dei colloqui, infatti con l’agente di Mazraoui, attualmente al Bayern Monaco. Tra i nomi presi in considerazione, inoltre, c’è anche Wanderson.