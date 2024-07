Rebus Arnautovic: quarta punta o tesoretto di mercato

Marko Arnautovic è tornato ad Appiano Gentile per iniziare la sua nuova stagione con la maglia dell’Inter, ma il suo futuro è tutt’altro che certo. L’attaccante austriaco, infatti, potrebbe essere una delle chiavi di mercato per arrivare a un nuovo attaccante.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sua situazione è tutta da valutare. Se la dirigenza interista ha sempre negato una sua partenza, è evidente come ad oggi sia scivolato in fondo alle gerarchie dell’attacco, alle spalle del nuovo arrivato Taremi. Una condizione che potrebbe ridurre in modo sensibile il suo impiego.

Anche perché Arnautovic per caratteristiche potrebbe sovrapporsi proprio all’iraniano. E l’interesse per Gudmundsson è una testimonianza di come l’Inter stessa stia pensando di aggiungere caratteristiche diverse in attacco.

Come scrive sempre il quotidiano romano, l’addio dell’ex Bologna potrebbe rappresentare un tesoretto di mercato (insieme ad altre operazioni in uscita, vedasi Carboni) in grado di aprire le porte all’arrivo di Gudmundsson. Ad oggi, però, non si tratterebbe di uno scenario dagli sviluppi immediati, e il futuro di Arnautovic è ancora tutto da decidere.