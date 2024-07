Nuovo colpo in attacco: “Si è offerto all’Inter”

L’obiettivo principale del mercato dell’Inter al momento attuale è l’aggiunta di un difensore centrale alla rosa di Inzaghi, ma anche la situazione in attacco è da monitorare, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe mettere a segno un altro colpo.

Il nome preferito rimane quello di Albert Gudmundsson del Genoa, ma c’è anche un’altra opzione che i nerazzurri potrebbero valutare. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Memphis Depay si sarebbe offerto all’Inter.

Per l’olandese, svincolatosi dall’Atletico Madrid, l’ostacolo rimane l’ingaggio da 5 milioni di euro richiesto. In ogni caso, per mettere a segno un nuovo acquisto la dirigenza interista avrà prima bisogno di fare spazio con le cessioni di Correa e Arnautovic.