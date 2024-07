Nuovo prestito di Vanheusden: ecco quanto INCASSA l’Inter

Giovedì è arrivata l’ufficialità del nuovo prestito di Zinho Vanheusden, che ha lasciato nuovamente l’Inter per trasferirsi in prestito al KV Mechelen. E sull’edizione odierna di Tuttosport sono emerse le cifre e i dettagli dell’affare.

Come scrive il quotidiano torinese, il difensore passa alla squadra belga con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto, fissato a 3,5 milioni di euro. A ciò, si aggiunge anche la percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri. Niente incasso nell’immediato, dunque, per l’Inter, che però potrebbe guadagnare in futuro dall’addio di Vanheusden.