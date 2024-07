UFFICIALE – Il difensore lascia l’Inter a titolo definitivo

Nuova operazione in uscita in casa Inter. Samo Matjaz, difensore della Primavera nerazzurra, lascia il club a titolo definitivo per trasferirsi al NK Celje, squadra che milita nella massima divisione del campionato sloveno. Il classe 2004 lascia Appiano Gentile dopo essersi trasferito nel 2019 dalla Spal.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Samo Matjaž all’NK Celje. Il difensore classe 2004 lascia a titolo definitivo”.