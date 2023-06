Dzeko al Fenerbahce, ci siamo: l’ANNUNCIO del club

Ormai manca solo l’ufficialità: Edin Dzeko sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il bosniaco si trasferirà a parametro zero, al termine del suo attuale contratto con l’Inter, in scadenza a fine mese. Lo ha confermato lo stesso club turco.

Come annunciato sul profilo Twitter ufficiale del club, Dzeko volerà a Istanbul per svolgere le rituali visite mediche, per poi firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al Fenerbahce per 2 anni, a circa 5 milioni di euro a stagione.