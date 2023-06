Ore di grande incertezza in casa Inter, con l’inserimento del Milan per Davide Frattesi, che rischia di complicare molti dei piani nerazzurri. Tanto che la stessa cessione di Marcelo Brozovic potrebbe essere messa in discussione.

Secondo Sky Sport c’è questa possibilità. Lo ha raccontato il giornalista Luca Marchetti, per il quale non è da escludere un cambio di strategia dell’Inter in caso di mancato arrivo di Frattesi. Senza il rinforzo preventivato a centrocampo, anche la cessione di Brozovic potrebbe saltare.

L’opinione di Passione Inter

Lo scenario è abbastanza paradossale: Frattesi può arrivare solo in caso di cessione di Brozovic, ma, in caso di mancato arrivo di Frattesi, Brozovic può rimanere. Difficile uscire da questo loop. Molto dipenderà anche dal Milan, che in queste ore sembra aver superato tutte le concorrenti per il centrocampista del Sassuolo. D’altra parte, l’Inter spera nella volontà del giocatore, che da tempo ha dato il suo benestare al trasferimento in nerazzurro.