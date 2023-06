Inzaghi non ha dubbi: a centrocampo vuole Milinkovic-Savic per completare il reparto. L’allenatore conosce bene le qualità del serbo e sa che la sua fisicità potrebbe aggiungere un tassello mancante alla mediana dell’Inter.

Lo riporta Tuttosport, che riporta come l’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro (il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024), con la Lazio che potrebbe accontentarsi anche di 32 milioni più bonus.

Come finanziare la trattativa? Gli addii di Dzeko e Brozovic potrebbero dare una mano in questo senso. Entrambi, infatti, alleggeriranno il monte ingaggi nerazzurro, aumentando, dunque, le risorse per il serbo. L’operazione rimane complessa, visto anche l’interesse della Juventus.

Per questo motivo, dato anche l’inserimento del Milan per Frattesi, l’Inter sta valutando eventuali strade alternative. In questo senso vanno letti i contatti avuti con l’Atalanta per parlare di Teun Koopmeiners, 25enne centrocampista olandese. Si attendono sviluppi.

L’opinione di Passione Inter

Non stupisce sapere che il primo obiettivo nella testa di Inzaghi sia Milinkovic-Savic. D’altronde, il tecnico è da sempre molto legato ai suoi ex giocatori, come dimostra il caso Acerbi. Il serbo ha tutto per essere un grande acquisto e, a 28 anni, è pronto per fare il grande salto. Tuttavia, l’operazione è tutt’altro che agevole. Cosa dire, invece, di Koopmeiners? Il giocatore ha certamente qualità e talento, ma per ora sembra essere più un’ipotesi d’emergenza che un obiettivo concreto.