Piero Ausilio e Roberto De Zerbi sono stati a cena insieme, ma nel menù non c’era alcuna discussione sul mercato e sul futuro. Almeno in teoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il Brighton potrebbe essere interessato a Krisjtan Asllani.

Secondo il quotidiano torinese, un giocatore come l’albanese potrebbe piacere molto al tecnico italiano, grande estimatore dei giocatori dal piede educato. Si tratta solo di una suggestione, ma non è da escludere che il nome sia spuntato tra una portata e l’altra. Così come potrebbe interessare al Brighton il profilo di Giovanni Fabbian, di ritorno dall’ottimo prestito con la Reggina.

L’opinione di Passione Inter

Non c’è alcuna trattativa di mercato in corso tra Inter e Brighton, va subito chiarito. Inoltre, per quanto un giocatore con queste caratteristiche possa interessare a De Zerbi, ora come ora i nerazzurri non sembrano essere intenzionati a lasciare andare il centrocampista albanese, sul quale si punta molto per il futuro. Un po’ diverso il discorso su Fabbian, ma, al momento attuale, siamo alle porte del fantamercato.