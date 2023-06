Gds – Vicario sfuma: ecco due nomi nuovi per sostituire Onana

Guglielmo Vicario sembrava essere molto vicino all’Inter e, invece, nelle ultime ore è a un passo dal Tottenham, che si prepara a concludere la trattativa con l’Empoli. Nel mentre, però, i nerazzurri hanno ancora bisogno di un eventuale sostituto di Onana.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’opzione addio per il portiere camerunense è sempre sul tavolo, in attesa di capire le intenzioni di Manchester United e Chelsea. Per questo motivo, l’Inter sta valutando altri due portieri molto diversi per il futuro.

Il primo nome è quello di Georgi Mamardashvili, 22enne portiere georgiano del Valencia, che potrebbe lasciare la Spagna per circa 25 milioni di euro. L’altra opzione è rappresentata da Yann Sommer, 34 anni, già obiettivo di gennaio, che potrebbe chiedere la cessione al Bayern Monaco, visto il rientro di Neuer al suo posto.

L’opinione di Passione Inter

L’imminente passaggio di Vicario al Tottenham rischia di cogliere l’Inter un po’ impreparata, anche se già da tempo i nerazzurri stavano valutando diversi profili per la porta. I tifosi, ovviamente, sperano in una permanenza di Onana, ma la sensazione rimane quella che, di fronte a un’offerta congrua, il portiere possa salutare.